عاجل الآن.. صنعاء تصدر تصريح عن موعد مبادرة الرئيس المشاط ودخولها حيز التنفيذ (التفاصيل)

أعلن وزارة خارجية صنعاء، مساء السبت، أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء سريان مبادرة الرئيس المشاط ودخولها حيز التنفيذ.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء سريان مبادرة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ودخولها حيز التنفيذ.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزارة الخارجية ستعلن في وقت لاحق عن موعد بدء سريان مبادرة فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى التي أطلقها مساء اليوم في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للصمود ودخولها حيز التنفيذ.