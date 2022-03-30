دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون بحوزته عن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

ورأت وكالة الصحافة الفرنسية أن ترامب يعود “إلى اتهامات كررها عدة مرات خصوصا خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020 ونفاها هانتر”، مشيرة إلى أن هانتر بايدن كان هدفا لدونالد ترامب بشكل منتظم، وأن معسكر الرئيس السابق انتقد “نجل بايدن تكرارا بأن له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين في وقت كان والده نائبا للرئيس السابق باراك اوباما”.

وفي التفاصيل، أفيد بأن ترامب أكد خلال مقابلة بثت الثلاثاء في برنامج على “Real America’s Voice”، أن زوجة رئيس بلدية موسكو قدمت 3.5 مليون دولار لهانتر بايدن و”عائلته”، معلقا في هذا السياق بقوله: “هذا كثير من المال. أعطته 3.5 مليون دولار وأعتقد ان بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر. أعتقد أن عليه كشفه علنا”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في هذه المقابلة التي أجريت في منزله في فلوريدا، في هذا السياق: “أعتقد أن علينا معرفة هذا الرد”. وكان سبق أن طرح ترامب على الرئيس الأمريكي الحالي خلال مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية سؤالا يقول: “لماذا، وبدافع الفضول، قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3.5 مليون دولار لابنك”، ورد بايدن قائلا: “هذا غير صحيح”.

وكثيرا ما أكد ترامب من دون تقديم أدلة أن هانتر تلقى المال من إيلينا باتورينا، زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوشكوف في محاولة لكسب ود جو بايدن.

كما أن ترامب كان اتهم في الماضي جو بايدن بأنه عمل من أجل إقالة مدع أوكراني لحماية شركة غاز تدعى “بوريسما” من ملاحقات بتهم فساد حين كان نجله هانتر عضوا في مجلس إدارتها.

وقالت الوكالة في تعليق ختامي إن تلك “القضية الأوكرانية” كانت تسببت في “إطلاق إجراء عزل تاريخي بحق دونالد ترامب، بعدما واجه اتهامات من قبل المعارضة الديمقراطية بأنه استغل مهامه الرئاسية عبر ممارسة ضغط على أوكرانيا لكي تحقق حول منافسه السياسي والأنشطة التجارية لابنه”، إلا أن مجلس الشيوخ في نهاية المطاف قام بتبرئته.

البيت الأبيض ردا على ترماب: الوقت ليس مناسبا للـ”التآمر” مع بوتين

علق البيت الأبيض على دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر المعلومات عن صلات هانتر بايدن المالية بسيدة الأعمال الروسية يلينا باتورينا.

وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: “هل هناك أي أمريكي، أو حتى رئيس سابق، بوسعه أن يفكر أن الوقت مناسب الآن للتآمر مع فلاديمير بوتين والاعتزاز بالصلات مع فلاديمير بوتين؟ هناك واحد فقط هو دونالد ترامب”.

يأتي ذلك على خلفية نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا نقلا عن مصادرها، عن فتح النيابة العامة لولاية ديلاوير تحقيقا مع هانتر بايدن للاشتباه بمخالفاته الضريبية المحتملة المتعلقة بعمله في أوكرانيا.