قتل سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون بحريق كبير التهم منزلين في مدينة مأرب.

وتفيد المعلومات، ان حريقا نشبت في مسكنيين في حي الشبواني، ما أدى الى وفاة سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال.

وارجعت مصادر أسباب الحريق الى ماس كهربائي في ظل انعدام وسائل السلامة واطفاء الحريق في الحي الشعبي.

وذكرت مصادر طبية، اسماء ضحايا حريق مأرب الذي التهم مسكنين في حي الشبواني بمدينة مأرب.

وقالت المصادر إن ضحايا الأسرة الاولى

رب الأسرة :محمد سيف حمادي سلام الصبري

من بنا محافظة إب

المتوفين

– سيف حمادي سلام الصبري 73

– زينب سيف حمادي الصبري 30

– سيف محمد سيف حمادي الصبري 8 متوفي

غلاب محمد سيف حمادي الصبري 12 متوفي

زهراء محمد سيف حمادي الصبري 11 عام

الأسرة الثانية

رب الأسرة مغترب في المملكة العربية السعودية

المتوفين

– البراء مراد 3 سنوات

– محمد مراد 5 سنوات

خوله حسن محمد العديل 33 عام ترقد في العنايه المركزه