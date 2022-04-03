وجهت صنعاء، رسالة الى الأمم المتحدة بشأن عدم التزام تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بالهدنة المتفق عليها.

ودعا نائب وزير الخارجية حسين العزي، يوم الأحد، المبعوث الأممي إلى إلزام التحالف باحترام الهدنة.

وقال العزي في تدوينة على منصة (تويتر): “يجب أن يحترم التحالف إلتزاماته وفق الهدنة المعلنة لأنه ليس منطقيا أن نلتزم نحن فقط وبشكل أحادي هذا غير مقبول”.

وتابع موضحاً: “الهدنة عقد بين طرفين والتزام كل طرف يتوقف أصلا على التزام نظيره”. وأردف: “آمل من المبعوث حث التحالف على المزيد من الإنضباط إلا إذا كان يريد التراجع عن التزامه كما هي عادته فلامانع”.

رسالة الحوثي للأمم المتحدة

على ذات السياق، انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي دور الامم المتحدة بعد الهدنة الانسانية التي اعلنتها.

وقال الحوثي في تدوينة له:الهدنة ايجابية، بس اين دورالامم المتحدة في الزام المتعهدين من (دول العدوان) بعد نقل البنك بتسليم الرواتب.

وأضاف الحوثي: لماذا لم تلزم دول العدوان الأمريكي السعودي بتسليم الراتب للموظفين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية مع ان قطعه استهداف وحصار لشريحة واسعة لليمنيين.

ووجه رسالة الى الأمم المتحدة قائلا: على الامم المتحدة ايقاف نقل العملات الاجنبية من عدن الى الامارات يكفيهم ما قد دمروا من قيمة الريال وما دمروا من معيشة المواطن وقطع راتب الموظفين.