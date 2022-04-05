قال المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل انه تم اليوم ربط أولى السفن المفرج عنها سفينة المازوت “سيبلاندر سافير” في الرصيف العام بميناء الحديدة.

واضاف المتوكل انه وبعد ضخ حمولت سفينة المازوت الى الخزانات سيتم ربط سفينة البنزين الإسعافية “قيصر”.

وكانت المؤسسة العامة للكهرباء قد قالت في بيان لها أمس أنه ومع دخول إحدى سفن المازوت إلى غاطس ميناء الحديدة منذ الأحد 2 أبريل الجاري إلا أنه لم يتم إيصال السفينة إلى الرصيف النفطي لميناء الحديدة ليتم البدء بتفريغ شحنة المازوت وإسعاف محطات الكهرباء حتى هذه اللحظة.

وطالبت بالتدخل العاجل وسرعة توجيه الجهات المعنية والمختصة بالبت بإجراءات إدخال وتفريغ الشحنة للأهمية والضرورة القصوى.