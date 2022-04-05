تدشن المؤسّسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية غدا الثلاثاء، عملية صرف معاشات شهر أبريل 2022م، للمتقاعدين والمتوفين من العاملين في القطاع الخاص والمختلط، في أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.

وأكدت المؤسّسة في بيان أن عمليةَ صرف معاشات “العجز والشيخوخة والوفاة” لشهر أبريل 2022م، تأتي في إطار استمرار المؤسسة في صرف المعاشات ومختلف المنافع التأمينية بصورة شهرية منتظمة، رغم الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار.

وأشار البيان إلى تزامن عملية الصرف مع حلول شهر رمضان المبارك، حرصاً من المؤسسة على أداء المسؤولية ورعاية المؤمن عليهم وأسرهم، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم الناجمة عن العدوان والحصار، وتداعياتهما الكارثية على كافة مناحي الحياة.

ولفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنها حريصة على صرف معاشات المؤمن عليهم بداية كل شهر لضمان إعانتهم على مواجهة متطلباتهم المعيشية.. مؤكدةً في الوقت ذاته أنها حرصت على صرف المعاشات مع دخول شهر رمضان لتوفير الرعاية الكريمة لأسر المتوفين والعاجزين والمتقاعدين.

وأفادت بأنها تعمل على تقديم كُـلّ التسهيلات للمؤمن عليهم بما يفضي إلى تقاضيهم لمعاشاتهم ومنافعهم التأمينية دون أيّ انقطاع أَو تأخير.

يشار إلى أن المؤسّسة تصرف بصورة شهرية منتظمة معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في القطاع الخاص والمختلط، وكذا التعويضات والمنح المقرة في القانون، حرصا من الدولة على توفير الرعاية الاجتماعية لكل العاملين، بكل الإمْكَانيات المتاحة.

وخصصت الرقم المجاني 8001001 لاستقبال الاستفسارات والشكاوى لمعالجة إشكاليات المؤمن عليهم وباقي العاملين في القطاع الخاص