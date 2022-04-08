عاجل الآن.. بيان هام لشركة النفط اليمنية بصنعاء ومخاوف كبيرة لدى التجار مقابل هذا الأمر (تفاصيل كاملة)

عاجل الآن.. بيان هام لشركة النفط اليمنية بصنعاء ومخاوف كبيرة لدى التجار مقابل هذا الأمر (تفاصيل كاملة)

قالت شركة النفط اليمنية بان ‏قوى العدوان قامت مساء اليوم بانتهاك جديد للهدنة وذلك باحتجاز سفينة نفطية جديدة.

وقال متحدث شركة النفط عصام المتوكل، ان قوى العدوان تستمر بالقرصنة على سفن الوقود وإنتهاك الهدنة المعلنة بقيامها اليوم بإحتجاز سفينة البنزين “سي هارت” واقتيادها إلى منطقة الاحتجاز رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية في إنتهاك غير مبرر سواء قبل إعلان الهدنه أو أثناءها. ودعا المتوكل المبعوث الأممي لوضع حد لهذه التجاوزات.

ولا تزال سفينة ‎الديزل الإسعافية “ديتونا” محتجزة بمنطقة إحتجاز التحالف وذلك بعد اقتيادها قسرا إلى قبالة جيزان بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية وبالرغم من الهدنة التي يفترض بها التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وصول سفينتين

وكان أعلنت شركة النفط اليمنية، يوم أمس الخميس، عن وصول سفينتي بنزين إسعافيتين إلى ميناء الحديدة فيما لا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي يحتجز سفينة الديزل الإسعافية قبالة جيزان.

وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل في تصريح صحفي: ‏وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة سفينتا ‎البنزين الإسعافيتين “سي ادور” و “سندس” بإجمالي فترة احتجاز (30) يوما، مشيرا إلى أنه “سيتم ربط أول سفينة بنزين برصيف الميناء بعد الانتهاء مباشرةً من تفريغ سفينة المازوت التابعة للكهرباء”. وأوضح المتوكل أن العدوان لا يزال يحتجز سفينة ‎الديزل الإسعافية “ديتونا” قبالة جيزان.

وكان تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي قد احتجز سفينة الديزل الإسعافية “ديتونا” أول أمس الأربعاء، واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان، في خرق للهدنة الأممية المعلنة.

وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل في بيان: إمعاناً في تضيق الخناق على أبناء الشعب اليمني وفي خرق واضح للهدنة الأممية المعلنة، قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية “ديتونا”، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة”.

وفي تصريح للمسيرة أكد المتوكل أن التجار يتخوفون من طلب أي سفن أخرى بسبب استمرار أعمال القرصنة التي تشكل خرقا للهدنة الأممية. ودعا متحدث شركة النفط الأمم المتحدة إلى التحرك بشكل جاد لدفع تحالف العدوان للقيام بالتزاماته في الهدنة.