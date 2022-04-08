افتتحت مؤسسة الشهداء والهيئة العامة للزكاة، اليوم الجمعة، معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وأوضح رئيس مؤسسة الشهداء طه جران، أن المعارض تقدم كسوة العيد لأكثر من 59 ألفا من أبناء الشهداء تحت سن 18 عاما في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه سيتم صرف الملبوسات في المعرض لأبناء الشهداء مباشرة من يوم غد السبت إلى 30 رمضان، مؤكدا أن مؤسسة الشهداء والجهات المعنية ستتكفل بنقل أبناء الشهداء على دفعات لمن تعثر عليه الوصول للمعارض.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، أن هيئة الزكاة ساهمت في تكاليف افتتاح المعرض بنسبة 50% ونعمل على مشاريع أخرى ترعى أسر الشهداء.

ونوه أبو نشطان إلى أنه سيتم افتتاح 84 معرضا لأبناء الشهداء في مختلف المحافظات ابتداء من اليوم وحتى نهاية الشهر الفضيل.

ولفت إلى أن هيئة الزكاة ساهمت في توزيع مكائن الخياطة لأسر الشهداء لإنتاج الملبوسات بجودة عالية وبمعامل مؤسسة الشهداء.

بدوره قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: إننا “نلمس تطورا ملحوظا في معارض كسوة أبناء الشهداء والدولة اليوم معنية برعاية هذه الأسر الكريمة”.

وأضاف الحوثي: “نتطلع للنهوض بأسر الشهداء اقتصاديا وما يقدم لهم جزء يسير تجاه عطائهم وتضحياتهم العظيمة”.