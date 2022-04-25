زفت الشركة اليمنية للغاز بصنعاء، فجر اليوم الثلاثاء، بشرى سارة للمواطنين بشأن اقتراب موعد وصول سفينة غاز جديدة.

ونشرت الشركة صورة حية لسفينة ‎الغاز “يوجينا غاز” والتي تحمل على متنها كمية 8242 طن من مادة الغاز، حيث وهي الآن تخضع لاجراءات تفتيشها من قبل لجنة التحقق والتفتيش الأممية.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع وصولها إلى ميناء ‎الحديدة يوم الاربعاء الموافق 27 ابريل 2022م، وجددت دعوتها لعدم إعتراضها من قبل تحالف العدوان وحكومة المرتزقة والسماح لها بالوصول الى ميناء الحديدة لكي تخفف من معاناة الشعب اليمني المحاصر.

كشوفات اليوم الثلاثاء

على ذات السياق، نشرت الشركة اليمنية للغاز، الكشف اليومي لتوزيع المطاعم مستورد شاحك 26 ابريل 2022م، ولفتت الى أن السعر الرسمي للاسطوانة ( 8054 ريال ).