عاجل.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها وتفاجئ الجميع خبر عاجل ينتظره ملايين اليمنيين (بالصورة)

عاجل.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها وتفاجئ الجميع خبر عاجل ينتظره ملايين اليمنيين (بالصورة)

عاجل.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها وتفاجئ الجميع خبر عاجل ينتظره ملايين اليمنيين (بالصورة)

نشرت قناة المسيرة خبر عاجل نقلاً عن دار الإفتاء، لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال فيوم غد الأحد مكملا لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف دار الإفتاء: نبارك للشعب اليمني وقيادته وشعوب امتنا الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونسأل الله النصر والفرج القريب.