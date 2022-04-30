أماطت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الامريكي” لويد أوستن” مع الرئيس الأوكراني”فولوديمير زيلينسكي” مؤخراً.

وقالت الصحيفة الأمريكية” إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال للصحافيين خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف إن القدرات العسكرية الروسية يجب أن تتدهور وإن أميركا تريد إضعاف روسيا إلى الدرجة التي لا يمكنها إعادة بناء جيشها”.

ووفقاً لـ “وول ستريت” فقد قال الوزير الأمريكي: إننا “نريد أن نرى روسيا تضعف إلى درجة لا تستطيع معها القيام بالأشياء التي فعلتها في غزو أوكرانيا”.

ويضيف أوستن”نعتقد أنه يمكنهم الفوز إذا كان لديهم المعدات المناسبة والدعم المناسب” و”بينما هو ممتن لكل الأشياء التي نقوم بها، فإنه يركز أيضاً على ما يعتقد أنه سيحتاجه بعد ذلك من أجل أن يكون ناجحاً”.

والأحد، 24 نيسان/أبريل 2022 كان قد وصل وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” إلى العاصمة الأوكرانية لبحث آلية نقل أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا.