الرئيسية أخبار وتقارير كشوفات توزيع الغاز على الحارات في أمانة العاصمة اليوم الثلاثاء أخبار وتقاريرالمشهد الاقتصادي كشوفات توزيع الغاز على الحارات في أمانة العاصمة اليوم الثلاثاء 10 مايو، 2022 163 كشف توزيع الغاز للحارات ” نظام الوكلاء “ لمديريات ( صنعاء القديمة – التحرير – الصافية – بني الحارث – سنحان ) (اليوم الثلاثاء) التأريخ : ٢٠٢٢/٠٥/١٠م ملاحظة: السعر الرسمي للاسطوانة ٥٩٠٠ ريال مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب عاجل الآن.. صنعاء تصدر قرارات جديدة وتزف بشرى تسهيلاً للمواطنين واستقبالاً لعيد الفطر المبارك (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة) الشركة اليمنية للغاز تبشر باقتراب موعد سفينة جديدة وتنشر كشوفات اليوم الثلاثاء الشركة اليمنية للغاز: استئناف توزيع الغاز المستورد الخاص لتعبئة السيارات من يوم الأحد إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.