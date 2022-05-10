كشف توزيع الغاز للحارات ” نظام الوكلاء “ لمديريات ( صنعاء القديمة – التحرير – الصافية – بني الحارث – سنحان ) (اليوم الثلاثاء) التأريخ : ٢٠٢٢/٠٥/١٠م

ملاحظة:

السعر الرسمي للاسطوانة ٥٩٠٠ ريال

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