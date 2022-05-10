دشن أمين العاصمة حمود عُباد ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، اليوم الدورات الصيفية بعموم مديريات الأمانة تحت شعار ” علم وجهاد”.

وخلال التدشين بمديرية معين، اطلع عباد والمداني، ومعهما وكيل الأمانة المساعد سامي شرف الدين ومديرا مكتب التربية والتعليم بالأمانة عبدالقادر المهدي والمديرية عبدالملك الرضي، على الأنشطة الصيفية بمدرستي الشهيد الصماد وموسى بن نصير.

وأكد أمين العاصمة والوكيل الأول، أهمية تفاعل الجميع لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الصيفية لاستغلال أوقات فراغهم بالعلوم النافعة وتحصين النشء والشباب من الثقافات المغلوطة.

وحثا الجميع على المشاركة في إنجاح الأنشطة الصيفية، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالاهتمام بالمدارس الصيفية لما لها من أهمية في تحصين وتثقيف الأجيال الناشئة.

ودعا عباد والمداني، أولياء الأمور إلى الدفع بأبنائهم للمدارس الصيفية للاستفادة من أنشطتها الهادفة لتنمية مداركهم وصقل مهاراتهم ومواهبهم. وأكدا أهمية الدورات الصيفية في تنشئة جيل متسلح بالقرآن الكريم والتربية الإيمانية، وتحصين الشباب والطلاب وتنمية مداركهم ليكونوا عناصر فاعلة ومؤهلة ونافعة لدينها ومجتمعها ووطنها.

فيما أشار مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة، إلى بدء الدورات والأنشطة الصيفية في مختلف المديريات مع استمرار عملية استقبال وتسجيل الطلاب.

وأوضح أنه تم تحديد نحو 260 مدرسة صيفية.. مبيناً أن الدورات الصيفية تشمل تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وأنشطة مهارية وعلمية وإبداعية وثقافية ورياضية، ومسابقات وبرامج ورحلات ترفيهية. ولفت المهدي، إلى أنه سيتم منح الطلاب المنتظمين والمبدعين امتيازات تتضمن تقديم جوائز قيمة والمشاركة في رحلات ترفيهية.