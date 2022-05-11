دخلت العملية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا يومها الـ77، حيث واصلت القوات الروسية تدمير عناصر البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

وتستمر المعارك جنوب وشرق أوكرانيا، وقال مساعد رئيس الشيشان لشؤون الدفاع، بأن فلول القوات الأوكرانية التي طردت من مدينة روبيجنويه في لوغانسك، أصبحت محاصرة عمليا في مصنع “زاريا” بضواحي المدينة، وأن هذه القوات ومقاتلي جمهورية الشيشان، قد وصلت حاليا إلى قرية فويفودوفكا جنوب شرق المدينة.

المساعدات الغربية

على ذات السياق، يستمر الغرب في ارسال المساعدات المالية والعسكرية، حيث أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ يوم الثلاثاء تسليم دفعة ثانية من طائرات الهليكوبتر روسية الصنع من طراز “مي – 17” إلى أوكرانيا.

واعترفت متحدثة البنتاغون “كريستين ورموت” في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بأن الولايات المتحدة قد تحتاج لأكثر من عام لتعويض ترسانة الأنظمة المضادة للدبابات التي تم نقلها إلى أوكرانيا، وقالت بالنسبة إلى جافيلين، أعتقد أن شركة Raytheon تحاول تسريع الإنتاج لتواكب في غضون عام.

وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تعليقه على موافقة واشنطن على تخصيص مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لكييف، قوله: “لن ينجحوا”، مضيفا أن “مطبعتهم ستنكسر بشكل أسرع، بسبب زيادة الولايات المتحدة ديونها العامة المتضخمة بالفعل.

العقوبات وتداعيتها

هذا ووافقت شركة VNG الألمانية على سداد ثمن الغاز الروسي المورد إليها عبر “غازبروم بنك”، أي أن الشركة فتحت حسابا في “غازبروم بنك” وذلك بناء على الآلية التي طرحتها موسكو.

وقد حذر خبير الاقتصاد أكيم تروجر من تداعيات حظر الغاز الروسي على الاقتصاد الألماني، وقال إن فرض حظر مثل هذا سيؤدي إلى ركود عميق وانهيار للاقتصاد الألماني، فيما علق عضو لجنة مجلس الدوما الروسي للصناعة والتجارة حظر موارد الطاقة الروسية قد يؤدي لانهيار ربع اقتصاد ألمانيا.

فيما أعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS عن توقف نقل الغاز الروسي عبر محطة “سوخرانوفكا” بسبب قوى قهرية، ودعوى أن الشركة لا تستطيع إحكام السيطرة على محطة ضغط الهواء الحدودية “نوفوبسكوف” الموجودة في منطقة لوغانسك، وعليه سيتوقف قبول الحصص المصدرة.

وقد أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن بلادها لا تسعى لحظر النفط الروسي في الأسواق العالمية لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره

حملات تشويه

بدوره، ذكر مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن وزارة الخارجية الأمريكية حددت مهمة لمنظمات غير حكومية، بإطلاق حملة لتشويه سمعة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المخابرات الوطنية الأمريكية “أفريل هاينز”، إن الولايات المتحدة تلحظ “انخفاضا في النشاط الاحتجاجي” في روسيا، وتسجل دعم غالبية الروس للعملية العسكرية في أوكرانيا.