سجّلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة، 44 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، ان من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس. واشار إلى رصد سبع هجمات بطائرات تجسسية على حيس وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية.

141 خرقاً للهدنة في عدة محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 141 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 36 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، البيضاء، وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر رصد خرق ضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الوازعية بمحافظة تعز .. مبيناً أنه تم تسجيل خرق لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات في تبة الدفاع في جيزان.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 76 خرقاً بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، صعدة، حجة، تعز، الضالع، البيضاء وجبهات ما وراء الحدود.

وبين المصدر أنه تم رصد 27 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف قصف صاروخي لمرتزقة العدوان مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والعقد بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب، حجة، صعدة وجبهات ما وراء الحدود.

ولفت إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان، استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والعكد بمحافظة مأرب، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض وغربها وفي حيران بمحافظة حجة. وذكر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البقع وباقم بمحافظة صعدة.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في جبل توليق ووادي جارة والكمب والعمود والبتول في جيزان، وفي ميمنة البقاع في نجران.