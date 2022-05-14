خطوات غير مسبوقة لمرور أمانة العاصمة وتحذيرات شديدة اللهجة للمخالفين “وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة”

دشن مدير مرور أمانة العاصمة العقيد أحمد القحوم اليوم السبت ، حملة ضبط السيارات غير المرسمة وغير المرقمة بالأمانة بناءً على تعليمات مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل محمد البراشي.

وتشارك في الحملة وحدات من الضبط المروري ومرور أمانة العاصمة وقوات النجدة والشرطة العسكرية.

وفي الحملة أشار مدير مرور الأمانة العقيد أحمد القحوم ، أن الحملة ستسهم في معالجة الإشكاليات التي تسببها السيارات غير المرسمة وغير المرقمة وكذا السيارات المبلغ عنها نظراً لما تشكله من تهديد أمني وإقلاق السكينة العامة.

وأشاد بالجهود التي يبذلها منتسبي شرطة المرور والجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في الحملة.

وحث على تسهيل المعاملات المقدمة للمواطنين وعدم تأخيرها، وضرورة التعامل بإحسان معهم.

وشدد على الإلتزام بقبول المبايعات الصادرة من المعارض المرخصة والتي صححت أوضاعها القانونية، وعدم قبول المبايعات الصادرة من المعارض المخالفة وفق القائمة التي تم التعميم بأسمائهم.

ودعا جميع مالكي السيارات المخالفة التوجه طوعياً إلى مراكز الترسيم والترقيم حتى لا تتعرض سياراتهم للحجز.