أعلن وزير الداخلية اللبناني، مساء اليوم الأحد، إقفال مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 15 دائرة.

وكانت سُجلت حالات من التفاوت في نسب الإقبال على الاقتراع منذ صباح الأحد، ففي حين وصلت إلى أكثر من 50% في بعض الأقلام انخفضت في البعض الآخر، وبدأت بالارتفاع نسبيا منذ الساعة الأولى من بعد الظهر، في حين شهدت بعض الأقلام عددا من الإشكالات سرعان ما حلت بعد تدخل القوى الأمنية.

وسجَّلت زحمة مقترعين وانتظار في الطوابير في العديد من أقلام الاقتراع بينما يسود اقبال هادئ في أماكن أخرى، كما سجلت بعض الشكاوى حول مشاكل لوجستية وتنظيمية أو بطء في عملية الانتخاب.