“خاص”

اغلقت قبل قليل معظم صناديق الاقتراع في الانتخابات اللبنانية باستثناء بعض المراكز التي تشهد اقبالا ثم سيبدا الفرز واعلان النتائج بعد ان ضخ المال السعودي مبالغ كبيرة ضخمة هائلة قبل الاقتراع واثناء الاقتراع.

وغدا سنعرف كم دفعت السعودية من الدولارات لكي يفوز رئيس حزب القوات المسيحي اليميني سمير جعجع بالغالبية النيابية وبهدف انتاج دنبوع لبناني جديد بعد دنابيع اليمن واوكرانيا ولتدشين مسلسل حرب اهلية لبنانية بالسلاح الامريكي الاسرائيلي وبالمال والاعلام الخليجي وبدواعش التكفير الوهابي وعنصرية اليمين المسيحي اللبناني

ويراد تقسيم لبنان حسب الطوائف وبكيانات استعمارية مؤيده لتحالف الشر تل ابيب واشنطن لندن الرياض ابو ظبي واستنزاف واشغال سلاح المقاومة الاسلامية اللبنانية بالداخل اللبناني بدلا عن الكيان الصهيوني.

والسيناريو الاخر والمتوقع هو فوز المقاومة الاسلاميةاللبنانية وانصارها من المسلمين والمسيحيين والاحزاب القومية والاممية والاقليات الوطنية وهو مايحسب لحزب الله اللبناني بتكوين طيف واسع من التحالفات وبعنوان عام هو ان الكيان العبري عدو وبقية التباينات والاختلافات في الوطن اللبناني الاسلامي المسيحي العلماني لاتفسد للقضية ود وحتى موعد اعلان النتائج النهائية بهزيمة دنبوع لبنان سمير جعجع ووأد فتنة اليهود وامريكا وبن سعود في لبنان وبالتحالفات السياسية وصندوق الاقتراع حتى ذلك الموعد لنا لقاء انشاء الله تعالى

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

١٤شوال١٤٤٣ هجرية

15 مايو 2022م