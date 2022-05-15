أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن غانم، أن الخطوط الجوية اليمنية حصلت على التصريح الخاص بتسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى عمّان يوم غد الاثنين والعودة إلى صنعاء في نفس اليوم.

وأشار الدكتور مازن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنه سيتم غداً تأكيد وصول أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء حال هبوطها في المطار خلال مؤتمر صحفي.

وطالب الأمم المتحدة الإلتزام ببنود الهدنة وتسيير الرحلات الـ 16 المتفق عليها خلال الفترة المتبقية من الهدنة، للتخفيف من معاناة المواطنين.