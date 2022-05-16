انطلق ساجدا شاكرا لله في مدرج المطار عقب نزوله من سلم الطائرة على وصوله بالسلامة وفتح المطار وانتهاء سنين من الانتظار في الغربة والوصول الى بر الامان بعيدا عن طرق التقطع والنهب والقتل والانفلات. كانت هذه مشاعر احد المسافرين الواصلين.

كانت مظاهر الفرحة بوصول اول رحلة عبر مطار صنعاء لم تنحصر على المسافرين بل وعلى مستقبليهم الذين تهافتوا لاخذ القبلات من اعزائهم واقرباءهم الواصلين الذين مكثوا سنين بانتظار عودتهم حجبها عنهم سنين العدوان والحصار التي اخذت من اعمارهم ومأقيهم الكثير.

مشاعر اليمنيين العائدين إلى أرض الوطن عبر #مطار_صنعاء_الدولي

16 مايو 2022م pic.twitter.com/JbEg702VQ5 — حميد رزق (@hamedrizq01) May 16, 2022

كذلك هي الفرحة عند عودة ‏تحليق طيران اليمنية في اجواء صنعاء عمت الجميع وعبر البعض عن مشاعره بالدموع.. فقد اصر الكابتن طيار خطاب النعامي قائد الطائرة عند عودته من عمان الى صنعاء على المرور من فوق مدينة صنعاء ليشارك الجميع الإحتفال ويبعث الامل باستمرار الهدنة وحلول السلام.

الفرحة التي غمرت الناس بمشهد أول رحلة تحط مطار صنعاء المغلق مند ست سنوات تكشف مدى بشاعة الحصار المفروض على اليمن،كما هي إدانة للصمت العالمي تجاه اصرار العدوان على عزل الشعب عن العالم،ودعوة للمجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه الاستحقاقات الانسانية التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.