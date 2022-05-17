قالت مصادر ملاحية ان الخطوط الجوية اليمنية تلقت تصريح اقلاع ووصول رحلة الاربعاء القادم من العاصمة الاردنية عمان الى مطار صنعاء.

واضافت انه ‏تم الموافقة على رحلة لليمنيةصنعاء/ عمان/صنعاء يوم الاربعاء الموافق 18 مايو 2022 مشيرا الى انه تم تخصيص طائرة الايرباص 330 التابعة للشركة والتي تتسع ل270 راكب. واكد ان الشركة مددت الحجز للرحلة المقرر الاربعاء حتى الساعة 12 ليلا وغدا الثلاثاء ليتسنى للمغتربين العودة من الخارج.

وكانت رحلة الخطوط الجوية اليمنية قد عادت من اول رحلة لها من عمان في اطار الهدنة الاممية ب55 راكب فقط.

وعزت المصادر السبب في ان الرحلة كانت مفاجئة ولم ينجح للحجز على الرحلة والوصول الى عمان سوى هذا العدد وذلك بسبب ان البعض كان قبل شهر عند اعلان اول رحلة قد اتجه الى عمان من عدة دول ولكنهم غادروا عائدين بعد فقدان الامل بالتشغيل..

ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية، قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، أن الرحلة التجارية المدنية التي وصلت اليوم مطار صنعاء تقل على متنها 60 مواطنا من المغتربين والطلاب العالقين في دول المهجر.

وأشار إلى أن الرحلة تلقت كافة الخدمات الفنية والمهنية وفقا للمتطلبات والشروط الدولية.. مؤكدا جاهزية مطار صنعاء التشغيلية والفنية والمهنية. وطالب الأمم المتحدة مضاعفة عدد الرحلات حسب ما تضمنته الهدنة الإنسانية 16 رحلة.