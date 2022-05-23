عقدت اليوم الإثنين، محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة أولى جلساتها لمحاكمة عمار زهرة المتهم بقتل أبيه واخيه وزوجة ابيه.

وواجهت المحكمة برئاسة القاضي هاشم الهادي ووكيل النيابة إبراهيم عقبات في أول جلسة لها اليوم الاثنين 23 مايو 2022 المتهم باعترافاته في تحقيقات النيابة وقائمة الأدلة.

وحددت المحكمة الأربعاء المقبل موعدا للجلسة الثانية لمواصلة محاكمة المتهم الذي طلب من المحكمة توكيل محامي للدفاع عنه.

وأقدم “عمار زهرة” على قتل ابيه واخيه وزوجة ابيه في ليل الخميس 12 مايو في شارع إيران بحي حدة في العاصمة صنعاء، وتعتبر محاكمته من المحاكمات المستعجلة.