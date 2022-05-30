أفادت مصادر محلية عراقية، مساء يوم أمس الاثنين، بسقوط 6 صواريخ غراد أطلقت من ناحية البغدادي باتجاه القاعدة، مضيفاً أنّ “فصيل المقاومة الدولية يتبنى للمرة الأولى هذا الهجوم الصاروخي”.

يأتي ذلك بعدما سمع دوي انفجارات قرب قرية السحل، في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي العراق.

وأشارت المصادر إلى تحليق طائرات مسيّرة ومروحيّة فوق ناحية البغدادي بعد سقوط الصواريخ في محيط القاعدة.

وفي 30 نيسان/أبريل، سقطت 3 صواريخ من نوع غراد في محيط القاعدة، حيث كان الهجوم الرّابع الّذي يستهدف قواعد ومصالح أمريكيّة في العراق.

وفي الـ8 من نيسان/أبريل الجاري، قالت مصادر أمنية عراقية، إنّ الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، التي تستضيف قوات أمريكية، اعترضت طائرة مسيّرة أثناء تحليقها قرب القاعدة وأسقطتها.