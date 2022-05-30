برر المنافق العميد “عبده أبو لحوم” قائد مايسمى باللواء الخامس حرس التابع للمرتزق طارق عفاش هزيمتهم في الدريهمي بتصريحات غبية.

“نقل المعركة إلى ما وراء المخأ لحماية المدنيين في الدريهمي، والذي أظهر وثائقي الدريهمي في جزءه الثاني صنوف العذاب الذي حل بهم نتيجة جرائم وحصار قوى العدوان”.

وتكشف السلسلة الوثائقية للمرة الأولى تفاصيل وأسرار أهم وأطول المعارك الاستراتيجية التي خاضها الأهالي والمجاهدين في الساحل اليمني الغربي في مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي.

ويعرض الوثائقي الذي بدأ عرضه من يوم الأحد ويستمر حتى يوم الخميس القادم مشاهد موثقة وشهادات شخصيات عسكرية ومدينة، من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية وأهالي مدينة الدريهمي، بالإضافة لجهات متابعة وفاعلة في الأحداث من وحدات عسكرية وجهاز الأمن والمخابرات.

وتحتوي السلسلة على مشاهد يُفرج عنها الإعلام الحربي للمرة الأولى، من معارك الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي ومدينة الدريهمي بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية.