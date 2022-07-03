بريمر المحافظات المُحتلة آل جابر السعودي يصدر بيان باسم مجلس الرئاسي ويتولى عملية ماتسمى اعادة الاعمار وجناح الاخوان فرع تركيا يكشف المستور

كشف “الموقع بوست” الاخباري التابع لحزب الاصلاح جناح تركيا ونقلاً عن مصادر لم يسمها أن “البيان الذي أصدره مايسمى مجلس القيادة الرئاسي الخميس الماضي وتضمن ترحيب المجلس والحكومة بالتمويلات السعودية الإماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و300 مليون دولار أعده السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر”.

في الصدد نفسه القيادية في حزب الاصلاح جناح تركيا توكل كرمان قد كشفت في وقت سابق وعلى صفحتها بالفيس بوك أن السفير السعودي آل جابر كتب البيان نيابة عن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اللذان لم يعلما به إلا بعد نشره في الاعلام.

وكانت وكالة سبأ التابعة للعدو السعودي قد نشرت بياناً الخميس الماضي على لسان مصدر مسؤول فيما يسمى مجلس القيادة الرئاسي تضمن ترحيب المجلس بما وصفه بموافقة السعودية والإمارات على مسار عاجل لاستيعاب التمويلات السعودية الإماراتية المقدرة بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، بدءاً بحزمة مشاريع ستنفذها السعودية عبر مايسمى برنامج إعادة الإعمار الذي يرأسه السفير السعودي.

هذا وقد تداولت مواقع اخبارية مواليه للعدو السعودي خبر التمويل السعودي الاماراتي والتنفيذ يكون فقط لاغير عبر مايسمى برنامج اعادة الاعمار الذي يرأسه السفير السعودي آل الجابر الحاكم الفعلي للمحافظات المُحتلة بينما مايسمى مجلس قيادة وحكومة قابعة بالفنادق ومن في حكمهما هم عبارة عن موظفين عند بريمر المحافظات المُحتلة السفير السعودي آل الجابر وعليهم السمع والطاعة او الاستبدال.

وذلك كما حدث مع هادي وعلي محسن وعلي جناح الاخوان فرع تركيا كشف المستور للتنفيس فقط لاغير لالهاء التابعين لهم والاستخفاف بعقولهم وكل الاجنحة والفروع مربوطه بالزنار اليهودي تل ابيب وعليهم السمع والطاعة لولي الامر ابو منشار السعودي وكيل الزنار اليهودي.