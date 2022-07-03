حسين العزي: لن يكون هناك مجال لأي تمديدات زائفة

أكد ناب وزير الخارجية حسين العزي انه لن يكون هناك مجال لاي تمديدات زائفة دون اتفاق موثوق وصادق يشمل جميع الجوانب.

وقال العزي في تدوينه له بتويتر: إذا لم تتحقق اتفاقات صادقة وواسعةوموثوقة وملموسة الأثر تشمل كل الجوانب الانسانية والاقتصادية بما في ذلك الإيرادات النفطيةوالغازية والمرتبات.

وأضاف العزي فأعتقد أنه لن يكون هناك مجال لأي تمديدات زائفةوبإذن الله سيكون الجميع مع الجيش واللجان لاستئناف معارك التحرير والتحرر دفعة واحدة ودون أي توقف.