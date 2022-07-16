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المشهد الدولي

الاحتلال الأمريكي يخرج 40 آلية بينها ناقلات محملة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق

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أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي صهاريج محملة بالنفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية من الجزيرة السورية باتجاه الأراضي العراقية.

وأفادت وكالة “سانا” نقلا عن مصادر محلية بأن قافلة مؤلفة من 40 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة إضافة إلى عدد من الشاحنات بداخلها معدات عسكرية توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها مدرعات للاحتلال.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في السابع من الشهر الجاري عشرات الصهاريج المحملة بالنفط إضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة.

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