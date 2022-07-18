أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

وزارة التـربية.. العام الدراسي الجديد يبدأ في الثاني من محرم المقبل والتسجيل من يوم غد

56
21 ذي الحجة.. وزارة التـربية اليوم بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد
21 ذي الحجة.. اليوم بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد وزارة التـربية

أعلنت وزارة التـربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٣- ١٤٤٤ هجرية الموافق ٢٠٢٢- ٢٠٢٣م لجميع المراحل الدراسية في الثاني من محرم المقبل، الموافق ٣١ يوليو الجاري، على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال بالمدارس الحكومية والأهلية من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأكد وزير وزارة التـربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي ضرورة انتظام دوام الهيئات التعليمية في جميع صفوف المراحل الدراسية من يوم السبت المقبل على أن تكون الدراسة بمعدل خمسة أيام في الأسبوع بحسب التقويم المدرسي الذي صدر به قرار وزاري.

ولفت إلى أنه سيتم بدء الاختبارات المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم السبت ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ هجرية، الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢م على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم الأربعاء ٢٩ ربيع الآخر الموافق ٢٣ نوفمبر المقبل.

وبحسب التقويم المدرسي، تستئناف وزارة التـربية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في التاسع من جمادي الأولى الموافق ٣ ديسمبر وتبدأ اختبارات النقل النهائية لجميع المراحل الدراسية في ١٩ شعبان ١٤٤٤ الموافق ١١ مارس ٢٠٢٣م، في حين تبدأ اختبارات الشهادة العامة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي يوم السبت ١٦ شوال الموافق السادس من مايو وفي اليوم التالي ١٧ شوال تبدأ اختبارات الشهادة العامة الأساسية.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

استشهاد وإصابة 5 مواطنين جراء انفجار قنابل من مخلفات العدوان

أخبار وتقارير
استشهد اليوم مواطن بمحافظة الحديدة فيما أصيب مواطن وثلاثة...
اقرأ المزيد

مؤكدا أنها كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة لسنوات.. وزير النفط يكشف حجم عائدات النفط المنهوب

أخبار وتقارير
كشف وزير النفط والمعادن أحمد دارس حجم عائدات النفط...
اقرأ المزيد

الزكاة تحتفي بزفاف 200 عريساً وعروساً بمأرب

أخبار وتقارير
احتفلت الهيئة العامة للزكاة بالعرس الجماعي لـ200 عريساً وعروساً...
اقرأ المزيد