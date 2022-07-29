أقامت المنطقة التدريبية الثانية صباح اليوم الجمعة ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ، حفل تخرج دفعة “قادمون بجحافل جيشنا” من اللواء الثامن حماية رئاسية بحضور نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل في وزارة الدفاع وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وشهد الحفل استعراضاً عسكرياً رمزياً لعدد من الكتائب والوحدات التي تلقى رجالها دورات قتالية وتكتيكية خاصة في عدد من المجالات العسكرية.

واستعرض الخريجون بعض من الفنون القتالية التي عكست جانباً مما اكتسبوه من مهارات خلال الدورات التي تأتي في سياق البناء المؤسسي للجيش وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة وبناء على الخطة التدريبية المقررة من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للعام التدريبي 1443هـ.