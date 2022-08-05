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المشهد الدولي

المقاومة الفلسطينية: قادرون على إرباك كل الحسابات الصهيونية وفرض قواعد الاشتباك

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فصائل المقاومة الفلسطينية

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد الكبير، تيسير الجعبري “أبو محمود” قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية والشهداء الأبرار من أبناء شعبنا ومقاومتنا.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن جريمة اغتيال القائد الجعبري لن تمر دون عقاب، وستبقى المقاومة الموحدة هي من تشكل رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية.

كما أكدت أن محاولات الاحتلال تصدير أزماته الداخلية على حساب دماء الفلسطينية لخدمة أجندته السياسية لن تفلح.

وحملت الفصائل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، مشيرة إلى ان الاحتلال هو الذي بدأ العدوان على شعبنا، مشددة في الوقت نفسه أن فصائل المقاومة قادرة على إرباك كل الحسابات الصهيونية وفرض قواعد الاشتباك.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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