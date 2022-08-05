كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عن إنجازاتها خلال العام الهجري المنصرم 1443.

وخلال المؤتمر أكد ناطق الداخلية العميد عبد الخالق العجري أنهُ تم ضبط 65801 جريمة، وأكثر من 73 طنا من الحشيش و3 ملايين و659 ألفا من الحبوب المخدرة.

وأوضحت الداخلية أنه تم رفد الجبهات خلال العام الهجري المنصرم بـ 2992 ضابطًا وفردًا.

وأشارت إلى ضبط قرابة 66 ألف جريمة من أصل 74 ألف جريمة، وضبط 713 قطعة سلاح و438 قطعة من المتفجرات و25 ألف و405 ذخائر متنوعة و8 آلاف و104 قطع الكترونية خلال العام الهجري المنصرم.

وبيّنت وزارة الداخلية أن العدو حاول إعادة الكثير من القضايا التي تلاشت إلى الواجهة، كالثارات والقطاعات، موضحةً أنها ساهمت في حل أكثر من 16 ألف قضية ثأر مضى على بعضها 20 عاما.

ولفتت إلى أنه تم استعادة 61 سيارة منهوبة، و66 سيارة مسروقة بفضل الله تعالى وباليقظة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية إن “القضايا التي أحيلت للنيابة بلغت 31 ألفا و841 قضية، و2801 قضية لا تزال رهن التحقيق.

وأكدت الوزارة أنه تم القبض على 26 خلية وعصابة منظمة خلال العام المنصرم، وتلك الخلايا متعددة المهام ومتنوعة الأدوار، وضبط 335 عائدا من جبهات العدو بدون تنسيق، وضبط 183 من المحشدين لصفوف العدوان، بالإضافة إلى ضبط 26 خلية وعصابة منظمة، و18 جاسوسا و2619 مرتزقا ومواليا للعدوان، و36 عنصرا من راصدي الإحداثيات والمواقع العسكرية والأمنية والشخصيات لمحاولة اغتيالهم.

كما أشارت إلى أن دول تحالف العدوان تسهل دخول المخدرات وتجار المخدرات بكميات كبيرة عبر المنافذ التي تسيطر عليها، مؤكدة أن كل مؤامرات العدوان مصيرها الفشل، بفضل الله ويقظة رجال الأمن.

وأضافت وزارة الداخلية: “بعد فشل العدو في إدخال المخدرات بأحجامها الكبيرة، حاول أن يدخل الحبوب المخدرة والأمبولات ذات الحجم الصغير”، كاشفة ضبط 3 ملايين و659 ألف و322 حبة مخدرة وأمبولة، و59 كغ من مادة الشبو المخدر و74 كغ من مادة الهروين المخدر، لافتة إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من مهربي ومروجي وتجار المخدرات والحشيش، وضبط أكثر من 73 طناً من مادة الحشيش.

وتابعت بالقول إنه “تم ضبط أكثر من 9 آلاف عملية سطو واعتداء على أراضي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وضبط 188 قضية حفر عشوائي”.

وأشادت وزارة الداخلية بجهود المنظومة العدلية برئاسة محمد علي الحوثي، ودورها في حل قضايا الثارات التي كانت تؤرق اليمن.

وأوضحت أن العدو يستغل أي قضايا تحدث ويعمل على تغذيتها ويؤججها ليدخل المواطنين في اقتتال داخلي.

وبشأن ارتفاع نسبة الحوادث المرورية، أرجع ناطق وزارة الداخلية الأسباب إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور، إلى جانب إهمال السيارات والمركبات وعدم إجراء الصيانة الدورية لها، وسجلت البلاغات وقوع 8 آلاف و600 حادث مروري أدت إلى وفاة المئات وإصابة آخرين، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها شرطة المرور في تخفيف الازدحام على الطرقات والحد من الحوادث المرورية.

وثمنت الداخلية بهذا الخصوص، جهود الشرطة العامة للمرور وشرطة المرور في المحافظات الحرة، ودورها الكبير في تسهيل حركة السير، وخصوصا أثناء هطول الأمطار، وتواجد قيادة شرطة المرور وشرطي المرور في الجولات والشوارع والطرق الرئيسية أثناء هطول الأمطار.

ودعت المواطنين إلى احترام رجل المرور، والالتزام بقواعد وتعليمات المرور، وعدم الاستهتار بالطرق من خلال عكس الخطوط، أو السرعة الزائدة والطائشة من البعض.

وحول الجهود التي تقوم بها مصلحة الدفاع المدني، أشارت الداخلية إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للمصلحة نجحت بفضل الله تنفيذ 286 عملية إنقاذ سواء من غرق أو سقوط أو حريق أو غيره.

وبشأن أعمال مركز الشكاوى والبلاغات بوزارة الداخلية، أكدت الوزارة أن المركز استقبل 5 آلاف و494 شكوى أُنجز منها 4 آلاف و371 شكوى بفضل الله، فيما بلغ عدد الشكاوى الكيدية 106 شكاوى، وتم توجيه 147 انذار وتوقيف 120 ضابطا وفردا، وفصل 6 بشكل نهائي.

أما ما يتعلق بعمل المجلس التأديبي، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المجلس اتخذ إجراءات عقابية بحق المخالفين من منتسبي الداخلية، حيث أقر بتوقيف 111 عن العمل ونقل 27 وتوجيه انذار لـ 18، وتغيير 27 وفصل واستبعاد 7 من ضباط وأفراد وزارة الداخلية.

وحذرت، جميع رجال الأمن في مختلف الإدارات والقطاعات والمصالح من القيام بأي تجاوزات أو انتهاكات بحق المواطنين، مشيرة إلى أن توجيهات السيد القائد يحفظه الله، وتوجيهات الرئيس وقيادة وزارة الداخلية تقضي بأن يعاقب كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن من رجال الداخلية أو مخالفة القانون أو استخدام النفوذ.

وبخصوص الخطط الأمنية في البر والبحر، بيّن العميد العجري أن وزارة الداخلية نفذت 297 خطة توزعت على: انتشار أمني- وخطط تشغيلية- وأعمال أخرى متنوعة لوزارة الداخلية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 10 آلاف دورية وألفين و774 مهمة أمنية وألف و415 مهمة إنسانية، وتنفيذ 1129 دورية بحرية متنوعة، و336 دورية بمربع ميناء الصليف.