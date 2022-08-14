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الرئيس المشاط يوجه بسرعة صيانة وترميم المنازل المتضررة بصنعاء القديمة

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وجه الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، واللجنة العليا للحفاظ على المدن التاريخية بسرعة توفير الإمكانات اللازمة لإغاثة وصيانة وترميم المنازل المتضررة من أمطار السيول في صنعاء القديمة.

وكان هذا خلال لقائه اليوم الأحد، باللجنة العليا للحفاظ على المدن التاريخية برئاسة مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم.

وخلال اللقاء تم مناقشة ما تتعرض له مدينة صنعاء القديمة جراء سيول الأمطار، والسبل الكفيلة بتطوير وتحديث آليات العمل في الجهات المعنية بالحفاظ على المدن التاريخية.

ودعا كافة الجهات المعنية بالتعاون لتطبيق قانون الحفاظ على المدن التاريخية.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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