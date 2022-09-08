اليمنية دينا المشهري تفوز بجائزة أفضل اختراع في كوريا الجنوبية لعام 2022

حصلت شابة يمنية على جائزة افضل اختراع عرض في كوريا الجنوبية للعام الحالي 2022.

وفازت اليمنية دينا المشهري بالمركز الأول للاختراعات الخاصة بكيمياء النسيج الدهني عن اختراعها «فيتامين كيمياء النسيج الدهني».

وكُرمت المخترعة والكيميائية اليمنية دينا المشهري بجائزة المركز الأول والمقدمة من (IFIA) الاتحاد الدولي للمخترعين كأفضل اختراع متميز وذلك في ولاية جويانج كوريا الجنوبية بحضور جمع من أبناء الجالية اليمنية.

وعملت دينا المشهري على تخليق مركب كيميائي كفيتامين خاص بالخلايا الدهنية في جسم الكائن الحي، يعمل على تحويل خلايا الدهون البيضاء الفائضة الى الخلايا البنية، وتقليل التضخم الحجمي لخلايا الدهون البيضاء في النسيج الدهني.

ودينا سيف عبده سعيد المشهري هي باحثة ومخترعة يمنية، مواليد 1990 تنحدر من منطقة الحجرية بمحافظة تعز وسط اليمن.