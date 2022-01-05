المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. أبو علي الحاكم يدلي بتصريحات للمرة الأولى من هذا المكان “تفاصيل”، ورد الآن.. أبو علي الحاكم يدلي بتصريحات للمرة الأولى من هذا المكان “تفاصيل”

قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم خلال اجتماع في محافظة عمران حول المغرر بهم إن: المجتمع هو المخول في التواصل مع المغرر بهم أو اتخاذ إجراءات بحقهم لأن فرصتهم تتلاشى يوما بعد آخر.

وأضاف اللواء الحاكم: لابد من تحديث مستمر لقاعدة البيانات وتشكيل لجان مقتدرة للتواصل مع المغرر بهم على مستوى المديريات والعزل فيما المشائخ والوجاهات معنيون أكثر من غيرهم.

واعتبر أن المجتمع يملك أكبر قاعدة بيانات وامكانيات رصد وتحري للقوة البشرية في صفوف المرتزقة وهذا يؤخذ بعين الاعتبار، مشددا على التركيز على القطاعات التي من خلالها نجح العملاء في تحشيد المغرر بهم إلى صفوف العدو وتفعيلها في الاتجاه المقابل.

وأكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بأن العدوان في الوقت الحالي فشل في اختراق صفوف المجتمع وهذا يثبت أن المجتمع معول عليه كثيرا في مواجهة العدوان على البلاد.