المشهد اليمني الأول

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء الركن عبدالحكيم الخيواني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق.

جرى خلال اللقاء استعراض نتائج ومخرجات المسح الوطني لخارطة الخدمات الرقمية التفاعلية 2021م، والتي أنجزت في زمن قياسي، بناء على توجيهات فخامة الرئيس المشاط لإنتاج الخارطة.

وخلال اللقاء أكد الرئيس المشاط أن إنجاز الخارطة الخدمية على شكل برنامج تفاعلي متطور وخرائط رقمية أساسية للخدمات الصحية، والتعليمية، والكهرباء والطرق، وبيانات السكان حسب النوع والفئات العمرية وخصائص ومواقع المنشآت الخدمية المتوفرة شاملة كافة البيانات التشغيلية والبشرية وتقييم واقع الخدمات، يعتبر الباكورة الأولى لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وقال :”أنه ولأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية يتم إنجاز الخارطة الخدمية، التي يتم من خلالها استعراض الاحتياجات المستقبلية للخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق للأعوام 2022 – 2030م، وفق أسس عملية ومنهجية، ووفقا للمعايير الإحصائية الدولية، والاحتياجات الوطنية”.

وأشار الرئيس المشاط إلى أن الجمهورية اليمنية تعد ثالث دولة في الوطن العربي في إنتاج الخارطة التفاعلية.. لافتا إلى أن هذه الخارطة ستفيد الحكومة مستقبلاً في وضع الخطط للمشاريع الخدمية الأساسية للمواطنين في كل المحافظات بحسب معايير علمية حديثة.

وأشاد فخامة الرئيس بالجهد المتميز المبذول من الجهاز المركزي للإحصاء والجهات المشاركة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، رئيس اللجنة الإشرافية.

تجدر الإشارة إلى أن تقييم واقع الخدمات والاحتياجات المستقبلية وإنتاج الخارطة التفاعلية تم بكادر وطني وتمويل محلي 100 بالمائة.