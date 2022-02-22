عناوين الصحافة المحلية الصادرة اليوم 21 رجب ١٤٤٣هـ الموافق 22 – فبراير– 2022م

اهتمت الصحافة المحلية اليوم، بالمستجدات على الساحة الوطنية وتطورات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والحصار الجائر على البلاد، ومن أهم عناوين الصحف لهذا اليوم:-
صحيفة الثورة:
– عضو السياسي الأعلى الوهباني يؤكد أهمية تشخيص واقع صناعة مواد البناء وإحداث حراك اقتصادي استثماري.
– رئيس القضاء يؤكد أهمية استمرار تقديم خدمة العدالة للمواطنين وحشد الجهود لمواجهة العدوان.
– استشهاد ثلاثة مواطنين بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية صرواح.
– العدوان يشن ٢٣ غارة على حجة ويرتكب ٢٥٨ خرقاً في الحديدة.
– بعد انتكاستها في حرض..
* الاستخبارات العسكرية تكشف اتجار السعودية بالبشر تحت مسمى« قوات اليمن السعيد ».
* اتفاقية لتكوين النظام السعودي مليشيات من المرتزقة لحماية حدودها وزجهم في معاركها.
* يلتزم المرتزقة المأجورون بتنفيذ أوامر ضباط السعودية دون العودة إلى قياداتهم وتلتزم السعودية بدفع مرتبات ومنح علاجية.
* “ألوية اليمن السعيد” عبارة عن عشرات الألوية وآلاف المأجورين مهمتهم حماية الحدود السعودية وتأمين مدنها الجنوبية.
– سبع سنوات من التضليل « مدفوع الأجر ».
* مجلس الأمن.. الغطاء الذي لم يستر عورة العدوان.
* صبر اليمنيين الاستراتيجي انتهى إلى بركان في وجه المستكبرين.
* من يشرِّع العدوان على بلد ليس غريباً أن يجرِّم أي عمليات دفاعية يقوم بها هذا البلد.
* غارات وقرارات..
* مجلس امن شريك في العدوان على اليمن.
* القرار ( ٢١٤٠ ) إصرار على انتهاك القانون الدولي لمصادرة السيادة وفرض الوصاية.
– الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد للحل في اليمن هو إنهاء العدوان والحصار واعتماد الحوار.
* العدوان محكوم عليه بالهزيمة والمقاومة تعطي ثمارها ولا حل عسكرياً لأي قضية من قضايا المنطقة.
–اعتراف روسي باستقلالية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
* الرئيس بوتين أعلن استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ووقع وثيقة اعتراف بسيادتهما.
–تحقيق إمبراطورية المرتزقة والمأجورين.
* دويلة الإمارات استأجرت آلاف السودانيين للقتال في ليبيا واليمن ودول أخرى.
صحيفة المسيرة:
–الشعب يدشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد ١٤٤٣هـ.
–استشهاد امرأة وإصابة 10 آخرين من أسرة واحدة إثر غارة للعدوان على حجة.
–العدوان يواصل تعميق معاناة المواطنين والقطاعات الحيوية تنذر بكارثة.
* وزارة النقل: العدوان ورعاته وأدواته يسعون لقتل الشعب بالقرصنة.
* حصار أمريكي بـ “سياج أممي”.
–بعد هزائم موجعة وصفعات متتالية في الشريط الحدودي.
* الاستخبارات العسكرية تكشف تفاصيل اتفاقية فاضحة ترقى إلى “صك عبودية”:
* السعودية “تشتري” مجاميع من المرتزقة اليمنيين لتحمل مخاطر “حماية الحدود”.
* عاجز يستنجد بخائن.
–عسكريون: مشاهد حرض ضاعفت فضائح العدو وأدواته.
صحيفة لا:
–الخونج يزحفون بـ ((قميص بن عديو)) على عتق شبوة واشتباكات عنيفة في لقموش.
–مأرب تشكيلات حرب شوارع وعبيدة تتأهب لاقتحام المدينة.
–وزير خارجية السعودية: دمج ((إسرائيل)) في المنطقة سيعود بفوائد عظيمة.
–حجة مجزرة ضحايا أطفال ونساء بغارة للعدوان على منزل في عبس.
–أحمد جحاف .. الدمعة تسقط إلى الأعلى.
–شرف حجر: سلطة ((سلام الله عليه)) تسقط لجان الإنصاف تباعا.
–مشروع سفاح يقع في قبضة أمن آزال بعد بروفة ألى بشعة.
* طفلان ضحيتان: كاد يذبحنا.