عناوين الصحافة المحلية الصادرة اليوم 21 رجب ١٤٤٣هـ الموافق 22 – فبراير– 2022م

اهتمت الصحافة المحلية اليوم، بالمستجدات على الساحة الوطنية وتطورات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والحصار الجائر على البلاد، ومن أهم عناوين الصحف لهذا اليوم:-

صحيفة الثورة:

– عضو السياسي الأعلى الوهباني يؤكد أهمية تشخيص واقع صناعة مواد البناء وإحداث حراك اقتصادي استثماري.

– رئيس القضاء يؤكد أهمية استمرار تقديم خدمة العدالة للمواطنين وحشد الجهود لمواجهة العدوان.

– استشهاد ثلاثة مواطنين بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية صرواح.

– العدوان يشن ٢٣ غارة على حجة ويرتكب ٢٥٨ خرقاً في الحديدة.

– بعد انتكاستها في حرض..

* الاستخبارات العسكرية تكشف اتجار السعودية بالبشر تحت مسمى« قوات اليمن السعيد ».

* اتفاقية لتكوين النظام السعودي مليشيات من المرتزقة لحماية حدودها وزجهم في معاركها.

* يلتزم المرتزقة المأجورون بتنفيذ أوامر ضباط السعودية دون العودة إلى قياداتهم وتلتزم السعودية بدفع مرتبات ومنح علاجية.

* “ألوية اليمن السعيد” عبارة عن عشرات الألوية وآلاف المأجورين مهمتهم حماية الحدود السعودية وتأمين مدنها الجنوبية.

– سبع سنوات من التضليل « مدفوع الأجر ».

* مجلس الأمن.. الغطاء الذي لم يستر عورة العدوان.

* صبر اليمنيين الاستراتيجي انتهى إلى بركان في وجه المستكبرين.

* من يشرِّع العدوان على بلد ليس غريباً أن يجرِّم أي عمليات دفاعية يقوم بها هذا البلد.

* غارات وقرارات..

* مجلس امن شريك في العدوان على اليمن.

* القرار ( ٢١٤٠ ) إصرار على انتهاك القانون الدولي لمصادرة السيادة وفرض الوصاية.

– الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد للحل في اليمن هو إنهاء العدوان والحصار واعتماد الحوار.

* العدوان محكوم عليه بالهزيمة والمقاومة تعطي ثمارها ولا حل عسكرياً لأي قضية من قضايا المنطقة.

–اعتراف روسي باستقلالية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

* الرئيس بوتين أعلن استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ووقع وثيقة اعتراف بسيادتهما.

–تحقيق إمبراطورية المرتزقة والمأجورين.

* دويلة الإمارات استأجرت آلاف السودانيين للقتال في ليبيا واليمن ودول أخرى.

صحيفة المسيرة:

–الشعب يدشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد ١٤٤٣هـ.

–استشهاد امرأة وإصابة 10 آخرين من أسرة واحدة إثر غارة للعدوان على حجة.

–العدوان يواصل تعميق معاناة المواطنين والقطاعات الحيوية تنذر بكارثة.

* وزارة النقل: العدوان ورعاته وأدواته يسعون لقتل الشعب بالقرصنة.

* حصار أمريكي بـ “سياج أممي”.

–بعد هزائم موجعة وصفعات متتالية في الشريط الحدودي.

* الاستخبارات العسكرية تكشف تفاصيل اتفاقية فاضحة ترقى إلى “صك عبودية”:

* السعودية “تشتري” مجاميع من المرتزقة اليمنيين لتحمل مخاطر “حماية الحدود”.

* عاجز يستنجد بخائن.

–عسكريون: مشاهد حرض ضاعفت فضائح العدو وأدواته.

صحيفة لا:

–الخونج يزحفون بـ ((قميص بن عديو)) على عتق شبوة واشتباكات عنيفة في لقموش.

–مأرب تشكيلات حرب شوارع وعبيدة تتأهب لاقتحام المدينة.

–وزير خارجية السعودية: دمج ((إسرائيل)) في المنطقة سيعود بفوائد عظيمة.

–حجة مجزرة ضحايا أطفال ونساء بغارة للعدوان على منزل في عبس.

–أحمد جحاف .. الدمعة تسقط إلى الأعلى.

–شرف حجر: سلطة ((سلام الله عليه)) تسقط لجان الإنصاف تباعا.

–مشروع سفاح يقع في قبضة أمن آزال بعد بروفة ألى بشعة.

* طفلان ضحيتان: كاد يذبحنا.