ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الجمعة، ان اثنين من الصهاينة الاسرائيليين وهما: أوريل بيرل، وجوي مالخا روتنبرغ،التقيا بالعاهل البحريني، الذي أكد لهما أن والده كان له دور “في حماية اليهود خلال حرب السويس 1956”.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الملك البحريني أنه “من المستحيل أن يكون الإنسان ضد دينكم، أقدم الأديان في العالم، ديانتكم رائعة”، حيث استغرق لقاء الإسرائيليين الصهاينة مع الملك حمد بن عيسى أكثر من نصف ساعة.

وتلقى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة هدية من الصهاينة الاثنين، عبارة عن تمثال لـ”حمامة السلام”. ودعا بيرل وروتنبرغ الملك وفق الصحيفة، لزيارة إسرائيل وقالا إنهما سيسعدان باستضافته لشكره على المعاملة الجيدة لليهود.