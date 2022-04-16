ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 61 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري “للمشهد اليمني الأول”، أن خروقات العدوان تمثلت في 53 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، حجة، صعدة، عمران، البيضاء، الضالع، الحديدة وما وراء الحدود.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان، استهدفوا بصاروخي كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

وأكد المصدر أنه تم تسجيل ستة خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي مأرب ولحج.

يشار الى أن تحالف العدوان يعثر البند المتعلق بفتح مطار صنعاء وادخال سفن المشتقات النفطية، بحيث تجاوزت الاسبوعين من الهدنة و لم تبدأ اي رحلة من والى مطار صنعاء الدولي المحاصر.