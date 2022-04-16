أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطهير مدينة “ماريوبول بالكامل”، مع استثناء مصنع الصلب “آزوفستال” في ذات المدينة حيث يتم فيه احتجاز بقايا القوات الأوكرانية.

وصرح مسؤول في سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بأنه توجد صراعات واشتباكات داخلية بين صفوف عناصر الجيش الأوكراني الراغب بعضهم بالاستسلام وإلقاء السلاح والمسلحين المتطرفين الرافضين لذلك.

العقوبات وتداعياتها

على ذات السياق، قال رئيس أوكرانيا إن معاهدة السلام مع روسيا يمكن أن تتكون من وثيقتين. الأول يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، والثاني، بعلاقاتها مع روسيا.

بالمقابل أدرجت روسيا رئيس الوزراء البريطاني ووزيري الخارجية والدفاع في قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، رداً على عقوبات مماثلة.

وكشفت الصحيفة البريطانية “تلغراف” في ضل المساعدات الغربية، “ان القوات الخاصة “SAS” البريطانية تدرب الجنود الأوكرانيين في كييف على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات”.

المعامل البيولوجية

هذا وحصلت الخارجية الروسية على وثائق تكشف عن البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، حيث كانت ألمانيا تنسق مع الحلفاء الأمريكيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا على الأقل في أوكرانيا.

وأشارت الخارجية الروسية الى أن العمل كان يشرف عليه متخصصون من معهد الأحياء الدقيقة للقوات المسلحة الألمانية، وكذلك متخصصون في مجال دراسة العوامل الحيوية القاتلة من معهد “ليو فلير”(F. Loeffler)، و”معهد برنارد نوخت لطب المناطق الحارة” و”معهد روبرت كوخ”.

وقالت إن من بين مهام المرحلة الثالثة من “مشروع الأمن البيولوجي” جمع “المعلومات الوبائية الحساسة” وتطوير البنية التحتية للدول الشريكة للتعامل مع العوامل الحيوية الخطرة.

وأكدت الخارجية الروسية أنه منذ عام 2016، يتعاون معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للقوات المسلحة الألمانية مع معهد الطب البيطري التجريبي والسريري في خاركوف بأوكرانيا)، مضيفة أن الهدف من المشروع هو “تحسين” الأمن البيولوجي في أوكرانيا، “خاصة في شرق البلاد (دونباس)”.