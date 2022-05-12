يواصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي اعمل القرصنة على سفن المشتقات النفطية ليزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني.

وقال متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل في تغريده له على حسابة في “تويتر” بالتزامن مع افراجه اليوم عن سفينتي الديزل ( يهود، وبرنسس خديجة) اقدم تحالف العدوان بقيادة أمريكا على مواصلة اعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية ويحتجز السفينة “كورنيت”.

وأضاف المتوكل ان السفينة المحتجزة محملة بكمية 20 الف طن بنزين و 9 الف طن ديزل بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الامم المتحدة.