نقلت وكالة CNN الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت مقتل “مهندس أبحاث نووية” أثر انفجار وقع قرب العاصمة طهران.

فيما أعلنت ادارة العلاقات العامة بوزارة الدفاع الايرانية، عن استشهاد أحد كوادر الوزارة واصابة آخر في حادث وقع بإحدى الوحدات البحثية.

وأوضحت الادارة في بيان اليوم الخميس، أن إثر حادث وقع في إحدى الوحدات البحثية التابعة لوزارة الدفاع في منطقة “بارتشين” ( شرق طهران) عصر أمس الاربعاء، استشهد المهندس ” احسان قد بيكي”، فيما اصيب زميله بجروح. وأشار البيان أن التحقيقات جارية لمعرفة اسباب الحادث.

وكان أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، الأحد، اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدايى “في عملية إرهابية جنوبي ​طهران​”، مؤكداً أنّ “اغتيال صياد خدايى عملية إرهابية تقف خلفها جهات تابعة للاستكبار العالمي”.