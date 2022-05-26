قال الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية إنّ “طائرات مقاتلة للبلدين حلقت معاً فوق بحر اليابان في استعراض للقوة”، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ سقطت في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.

وجاء في بيان صحافي للجيش الأمريكي أنّ ذلك التدريب يهدف إلى “استعراض القدرات المشتركة على ردع التهديدات الإقليمية والتصدي لها”.

وأفاد مسؤولان أمريكيان لوكالة “رويترز”، طلبا عدم نشر هويتيهما، بأنّ “طوكيو وواشنطن تريدان إظهار عزيمتهما المشتركة في أعقاب إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ”.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في بيان أمس الأربعاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر الشرق 3 صواريخ بالستية، أحدها عابر للقارات.

وتأتي التجربة الصاروخية الثلاثية لكوريا الشمالية، في الوقت الذي اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة إلى المنطقة شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان.

وخلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، أجرى بايدن محادثات مع نظيره الجديد يون سوك-يول، شدّد خلالها كلاهما على ضرورة تكثيف التدريبات العسكرية لمواجهة ما اسموه “تهديدات الشمال”.