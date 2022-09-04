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أخبار وتقارير

حجة: جبال كحلان تكتسي اللون الابيض بمنظر فريد من نوعه (صور)

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حجة: جبال كحلان تكتسي اللون الابيض بمنظر فريد من نوعه (صور)

اكتست جبال كحلان عفار في محافظة حجة اللون الابيض اثر امطار من البرد كثيفة هطلت اليوم في منظر سياحي فريد من نوعه.

وشهدت المديرية عصر اليوم الاحد امطارا هطلت خلالها حبات البرد بشكل كثيف ما ادى الى تحول سفوح الجبال واسطح المنازل والاسواق الى اللون الابيض الناصع.

وتوقع الارصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة اليوم مصحوبة مع عواصف رعدية أحياناً على المرتفعات الغربية لمحافظات حجة، عمران، ريمة، المحويت، تعز، إب، لحج والضالع، وأجزاء متفرقة من غرب محافظات صعدة، صنعاء و ذمار.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة، تعز ولحج. كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة.

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إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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