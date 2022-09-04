شركة النفط اليمنية صنعاء تكشف سبب “خطة الطوارئ” بالتفاصيل وتنشر كشوفات يوم غد الإثنين لصنعاء وجميع المحافظات اليمنية

أكد المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل أن تحالف العدوان لم يسمح بدخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة إلى ميناء الحديدة.

وقال عصام المتوكل، اليوم الأحد: “ما وصل مسبقا من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة هو من استحقاقات التمديد الأول للهدنة. وأشار إلى أن الاختناق التمويني اليوم يكشف زيف تصريحات المبعوث الأممي وما يزعمه من سلاسة تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة.

وطالب المتحدث الرسمي للشركة بفتح ميناء الحديدة بشكل كامل، ومن بعد ذلك تتحمل الشركة مسؤولية أي أزمة تموينية . ولفت متحدث شركة النفط إلى أن الشركة تحتاج لدخول جميع السفن المحتجزة لرفع حالة الطوارئ التموينية.

كشوفات يوم غد الإثنين

نشرت شركة النفط اليمنية بصنعاء، اليوم الأحد، كشوفات المحطات العاملة ليوم غدا الاثنين 5 سبتمبر 2022في أمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، والسعر الرسمي لمادة البترول والديزل.

وحددت شركة النفط الكمية المباعة ب “40” لتر، كما حددت بيع المشتقات النفطية على رقم السيارة ورقم القاعدة للبيع الآلي.

أمانة العاصمة

محافظة حجة

محافظة إب

محافظات ذمار والبيضاء والضالع ومناطق من محافظة إب

محافظة صعدة

وكان أعلنت شركة النفط اليمنية في وقت سابق، اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ بسبب استمرار التحالف (بقيادة السعودية) باحتجاز سفن النفط التي بلغت تسع سفن وما سببه ذلك من أزمة تموينية متعمدة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة عصام المتوكل، إن “الشركة وحرصا منها على إيصال المادة لكل المواطنين وإدارة المخزون المتبقي لجأت للعمل بخطة الطوارئ”.

علما بأن اوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 2 عصرا إلى 6 مساء).

للإبلاغ عن المخالفات يرجى التواصل برقم الشكاوى :- 8001700 شركة النفط اليمنية.