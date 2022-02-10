المشهد اليمني الأول

استشهد مواطنين اثنين باعتداء همجي لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، على منازل المواطنين من آل الهدار في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وبحسب وكالة “سبأ” أوضح مصدر محلي أن مرتزقة الإمارات حاولوا اقتحام منازل آل الهدار في ساعات متأخرة من مساء أمس بعدد من الأطقم والمدرعات بحجة التفتيش، ما دفع المواطنين للتصدي لهم ومنعهم.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة باشروا إطلاق وابل من الرصاص على المنازل والمـواطنين، ما أدى إلى استشهاد ناصر حسين الهدار الشريف، وماجد أحمد أحمد الهدار.

واستنكر المصدر هذا الاعتداء السافر والجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين من آل الهدار، داعيا أبناء حريب لتعزيز الاصطفاف في مواجهة اعتداءات مليشيا العدوان وطردها من المديرية.