دشنت الإدارة الفرعية للدورات الصيفية “قسم الطالبات”، اليوم، في أمانة العاصمة المدارس الصيفية 2022م تحت شعار “علم وجهاد”.

وفي التدشين، أشارت مسؤولة اللجنة الفرعية للدورات الصيفية، يسرى المحطوري، إلى أهمية المدارس الصيفية، لدورها في تنمية المواهب وتعزيز الهوية الإيمانية، وإعداد الطالبات، وتنشئتهن التنشئة الإيمانية، وتسليحهن بالثقافة القرآنية.

واعتبرت المدارس الصيفية فرصة لاستغلال العطلة الصيفية بما ينفع الطالبات ويفيدهن دينياً وثقافياً وعلمياً واجتماعياً، وفي مختلف المجالات.. مبيّنة أن عدد المدارس الصيفية يصل إلى 462 مدرسة، في حين عدد الطالبات في تزايد، وما يزال التسجيل بها مستمراً.

ودعت المحطوري أولياء الأمور إلى الدفع بأبنائهم وبناتهم للالتحاق بالمدارس الصيفية، لإكسابهم الخبرات والمهارات، وتحصينهم من الثقافات المغلوطة، ومخاطر الحرب الناعمة.