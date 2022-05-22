الإحتلال الإماراتي ينشئ ثلاثة معسكرات وقاعدة جوية في حضرموت ويعطل المطارات المدنية

“خاص”

تقوم قوات الإحتلال الإماراتي بعسكرة محافظة حضرموت في مناطق استراتيجية وحيوية بانشاء قواعد عسكرية ومعسكرات كالتالي:

1-معسكر في مطار الريان

2- معسكر في أعلى جبل المكلا ويمتد الى الربوة بمنطقة خلف السياحية.

3- معسكر وقاعدة في منطقة ضبة وتشمل ميناء الضبة النفطي وهو ايضا بجانب مطار الريان.

وفي الصدد تسائل القيادي الجنوبي فادي باعوم وقال: “لماذا تصر قوى الاحتلال الاماراتي على تعطيل مطار الريان؟ وتعطيل مصالح المواطنين المرضى والطلاب والتجار وأصحاب الحاجة؟”

واضاف باعوم وقال: “لمَ الإصرار على تعطيل مطار حيوي مدني يخدم أكثر من 11 مديرية وحوالي مليون ونصف مواطن في ساحل حضرموت وتحويله الى قاعدة عسكرية؟

والجدير بالذكر ان قوات احتلال من المارينز الامريكي تتواجد في محافظة حضرموت حيث نشر ناشطون في وقت سابق صور لقوات من المارينز الامريكية تتجول في عاصمة المحافظة المكلا مع كلابهم البوليسية وكأنهم في بلادهم واشنطن وتحت سمع وبصر ادعياء السيادة والاستقلال والوطنية والعروبة والاسلام والجمهورية.