توقع خبراء أرصاد ان يعم الخير مناطق اليمن ان شاء الله بعد اشهر من الجدب مؤكدين على اليمنيين الاستعداد للزراعة للموسم المقبل.

وجاء في التوقعات هطول امطار – ‏إن شاء الله- من اليوم الخميس حيث ستبدأ موجة الأمطار على اليمن وستصل مناطق كثيرة من اليمن مشيرين الى امكانية تتكررها بعدها موجات أخرى متقطعة حتى منتصف يوليو.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد توقع في نشرته امس انتشاراً واسعاً للسحب الركامية الممطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية ومعظم المناطق من سلسلة المرتفعات الغربية إبتداءً من الخميس.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناًعلى سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خاصة المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات تعز، إب ، ريمة، لحج ،الضالع ،المحويت وحجة، وغرب محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار.

كما توقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من هضاب محافظات حضرموت، شبوة وأبين، وأمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية لمحافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها.