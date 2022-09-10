ملوك أنبياء لا ملوك فساد ومملكة سبأ لا العربية فيلكس والملكة بلقيس بالصواب الخالد والصحفية صفوان للخسران البائس

“خاص”

ملوك انبياء لا ملوك فساد

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال تعالى: (قَالَتۡ إِنَّ ٱلۡمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرۡیَةً أَفۡسَدُوهَا وَجَعَلُوۤا۟ أَعِزَّةَ أَهۡلِهَاۤ أَذِلَّةࣰۚ وَكَذَ ٰ⁠لِكَ یَفۡعَلُونَ)

“سورة النمل الاية 34″

الملكة بلقيس ملكة مملكة اليمن”سبّأ” تقول: ان نظام الملوك فساد وان احتلالهم للقرى يجلب للجغرافيا المُحتلة فساد وللمواطن العزيز ذل وسبحانه وتعالى الملك القدوس بالتأكيد على ذلك وَكَذَ ٰ⁠لِكَ یَفۡعَلُونَ واليوم سيقول المرجفين ياهذا: سليمان عليه السلام كان ملكاً وكذلك الملك سلمان.

نعم ياهؤلاء سليمان عليه الصلاة والسلام كان ملك ونبي وحدهم فقط داؤود وابنه سليمان من بعده جمعوا بين النبوة والملك معاً وحكموا بهدى الله سبحانه وتعالى ولذلك قالت ملكة سبأ اليمن الملكة بلقيس: قال تعالى: ( قَالَتۡ رَبِّ إِنِّی ظَلَمۡتُ نَفۡسِی وَأَسۡلَمۡتُ مَعَ سُلَیۡمَـٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ) “سورة النمل جزء من الآية 44”

بينما ملوك بني سعود حتى سلمان غزو واحتلوا الحجاز حد بالضابط الانجليزي اليهودي والسلاح البريطاني واستمرو بالحكم بالمارينز الامريكي النصراني الامبريالي وقال ترامب لولا امريكا ل استمر النظام السعودي لمدة اسبوعين.

فهل هناك خلل ما في الجينات الوراثية لنون النسوة؟ لمن يعتقد انهن من حفيدات الملكة بلقيس من اشكال توكل كرمان والفت الدبعي من اصناف رشا جرهوم وهدى الصراري من انواع اسماء راجح و منىٰ صفوان وبعد 7سنوات عدوان وحصار وتكفير ودمار وغزو ونهب واحتلال اصبح للاعلامية منىٰ صفوان موقع اعلامي الكتروني خاص ناص وباتت الصحفية صفوان منىٰ رئيسة التحرير لموقع “العربية فيلكس”.

منى صفوان تريد

منى صفوان رئيسة تحرير موقع العربية فيلكس تريد: تقارير للاستثمار السياسي الارخص بالتاريخ والجغرافيا والوطنية تتحدث سلباً عمن يصفهم العدوان بالمليشيات الحوثية والمتحوثين والحويّثة وتتكلم عن المشروع الايراني المجوسي باليمن.

منى صفوان تبغى: تقارير عن المد الفارسي الشيعي في اليمن وواقع الحال ان بلاد فارس تتشيع للامام علي بن ابي طالب العربي من مواليد مكة المكرمة

صفوان تريد: تقارير سفري سريعة على شاكلة حديث الافك في سالف الزمان عن افعال مزعومة تُنسب للمشرفين الحوثيين؟ المخالفين للدولار الامريكي.

منى هانم تريد: تقارير تُنسب افكاً للزينبيات بفصل طالبة من مدرسة لانها رفضت ان تؤدي شعار الصرخة في طابور الصباح وذلك مخالف لشرعجية فنادق الريال السعودي.

الهانم صفوان تريد: تقارير صحفية مزعومة عن قيام المتحوثين بنهب مواد الاغاثة وذلك يخالف شرعجية الدرهم الاماراتي.

الاعلامية صفوان ومن وراء وخلف الصحفية منى هانم وبفلوسهم من الدولارالامريكي حتى الشيكل الاسرائيلي يريدون: تكرار احاديث ماضي بني سلول ومن دار في فلكهم بالحاضر لتشويهه اهل البيت الكرام وشيعتهم الانصار المجاهدين المؤمنيين ولمصلحة اذناب انظمة ملوك الفساد والافساد قطر السعودية الامارات ولانستثني تركيا اردوغان خليفة الخوان الاخوان المجرمين

المودوموزيل منى افندي تريد: تقارير حصرية مزعومة عن المشرفين المتحوثين سلباً فالمخرج والسينارست يريد ذلك ودون ذلك الكرت الاحمر جاهز ولانريد للاعلامية صفوان نفس مصيرالخاشقجي بالمنشار ولامصير عبد السلام جابر بالحذاء والله لايعطيك العافية ياحمد المزروعي يافضيحة الفضائح و ياكشيفة الكشائف.

الصحفية لاتريد

الاعلامية والصحفية منى صفوان لاتريد تحقيق صحفي واستقصاء اعلامي وبقالب مهني يكرس مفهوم السلطة الرابعة ويكشف أسراراً مهمة وخطيرة ويقدمها للرأى العام اليمني والاسلامي والانساني تساهم في فضح اهداف العدوان الغير معلنه حسب وقائع حقيقية تجلت على ارض الواقع اليمني المعاش في المحافظات المُحتلة خاصة واليمن عامة بعد 7سنوات عدوان واحتلال مثل: استمرار الحصار على مطار صنعاء المدني وتداعياته على المرضى المدنيين اطفال ونساء وكبار السن و حصار ميناء الحديدة وتداعياته السلبية على تدفق الوقود للشعب اليمني وارتفاع الاسعار وزيادة معاناة الشعب اليمني.

منى “المودموزيل” لاتريد: التحدث عن المعونات الفاسدة وبغطاء أممي ولا عن تسرب النفط من الأنابيب في شبوة وخطورته على الانسان والتربة الزراعية والحيوان ولا عن تورط دول نصارى الاستعمار الغربي بتوريد أسلحة للعدو السعودي مُحرمة دولياً والتي قتلت الآلاف من الأبرياء اليمنيين المدنيين في المنازل والاسواق وصالات العزاء والمدراس ودار المعوقين.

الهانم صفوان لاتريد: تقارير مهنية صحفية تكشف الجهات التي تهرب المخدرات للمحافظات المُحتلة وخاصة عدن وتعز وحضرموت ومنها الشبو القاتل ناهيك عن حقائق احتلال سقطرى بمجندات وضباط الموساد الاسرائيلي واحتلال المهرة بالانجليز واحتلال بلحاف شبوة بفرنسا واحتلال حضرموت بالمارينز الامريكي وتوريد ايرادات النفط اليمني المنهوب للبنك الاهلي السعودي وحرمان الموظف اليمني من مستحق الرواتب والقائمة تطول بتلويث التربة الزراعية وقتل الثروة الحيوانية بمعونات فاسدة من منظمات اممية حتى الاسماك لم تسلم من القتل ومنىٰ صفوان ونبيل سبيع ومن دار في فلكهم محشورين بشعار الصرخة والميليشيات الحوثية.

نرجسية الاناث

الانثى هي رمز للحنان والعطف والاسترحام فهي ام حنون وطفلها بحضنها وهي اخت رؤوف لاخوانها وهي ابنة بارة ورؤوم لوالديها حين الهرم والعجز والمرض العضال، وهي زوجة وفيه لزوجها وهي اكثر من ذلك بثوب ملائكة الرحمة طبيبة وممرضة ومربية فاضلة بالمدرسة وهي مصنع رجال الرجال في ميادين العزة والكرامة.

ولانستثي الحالات والعمات والجدات كذلك وذلك كان ويكون وسيكون في المجتمعات اليمنية والعربية والاسلامية وحتى اصحاب الفطرة الانسانية والنقيض من ذلك هو ظهور نرجسية متوحشة للاناث في هذا الزمان واصبحت بيئة خصبة للاختراق وبسهولة من الخارج المُعادي للامة الاسلامية والوطن العربي واليمن عامة ومحور المقاومة خاصة.

وبوسائل عدة تتحول النرجسية الانثوية الى اداة طيعة مُنفذة للمشروع الصهيوني وكل مايهمها هو تحقيق نرجسيتها بالمظهربالديكور بالمكياج والشعر المشعفل وزخارف وفسيفساء ملونه زاهية مواكبة لحب البروز الاعلامي لهذه الانثى او تلك المرأة عبر قنوات امبراطوريات الاعلام الصهيوني الناطق بالعربية لتزييف الوعي الاسلامي اليمني العربي الانساني ومسخ المجتمع من اجل تمريرمشروع بني صهيون من خلال مهاجمة وشيطنة ابن البلاد الاصيل المقاوم المضحي والباذل للنفس والدم والمال.

وبالمقابل تسوّق وتروج النرجسية الانثوية لمفاهيم الاستعمار والصهيونية والرجعية من خلال اظهار القتلة الغزاة الاجانب حملان وديعيين ومُنقذين ثم استحلال واحتلال البلاد واستعباد العباد بعد تكريس افك ان ابن البلاد المضحي والمقاوم للاعداء التاريخيين هو السبب بينما نصارى الاستعمار ويهود تل ابيب وذنبهم بن سعود هم مُنقذين ويمثلون جمهوريات الموز ووطنيات الاناشيد.

بينما “اليزابيث الثانية” ملكة الاستعمار النصراني الراحلة قبل آيام هي برداً وسلاما بتقسيم الوطن العربي الى22 نظام وكيان استعماري بينما اليزابيث الاستعمار وبأثر رجعي هم من زرعوا التكفير الارهابي الوهابي والخونجي في روح الاسلام عبر جغرافيا نجد والقاهرة لتمزيق الامة الاسلامية وتقسيم الوطن العربي على مايشتهي نصارى الاستعمار ويهود تل ابيب.

وبعد كل ذلك يعلن بعض النظام الرسمي العربي تنكيس الاعلام والحداد على اليزابيث الاستعمار وبالمقابل الثوار ضد الاستعمار القديم هم ارهاب ومخربين وهم كهنوت وميليشيات ومتمردين بالحاضر وليذهب العباد والبلاد و الجميع والكل لجحيم افتن الحروب العنصرية المناطقية والتكفيرية طالما والاستاذة/ توكل كرمان قد نالت جائزة نوبل للسلام بينما مدينتها وقريتها ومحافظتها تعز للشقاء والحرمان.

بينما يمن الايمان تحت العدوان والحصار وكانت البداية بشيكات بالدولار من هيلاري كلينتون لتوكل كرمان حسب وثائق ويكيليكس لدعم كرمان في ربيع الخوان الدموي والمشهد يتجدد اليوم بالصحفية منى صفوان وبنرجسية انثوية مشابهه لكرمان وقالوا العليمي والبركاني ومعين الشيباني من تعز وتعز ستتحول الى امارة عجمان الثانية ونقول لهؤلاء وامثالهم من كان مُنتج من خبز وعجين عفاش لا فائدة ترجى منهم والمنىٰ صفوان ليست من خبز وعجين عفاش فما الذي حصل وجرى ليحترق كرتها مبكراً؟

كرت المنىٰ صفوان للاحتراق

وقولهم: ان المنىٰ صفوان بعثت برسالة جماعية لجميع الصحفيين والصحفيات بالدخل والخارج تفيد بتغيير اهتمام الموقع كلياً وتحويله الى موقع يهتم بالفن والمواضيع الاجتماعية وأخبار الرياضة فهذا عنصر مشوق للقارئ، وبذلك يكون كرت الصحفية الاعلامية السياسية قد احترق تماماً مثل مثل كرت علي البخيتي مثل كرت عبد السلام جابر ولابأس من اعادة تدوير المنى صفوان للاهتمام بمواضيع الغناء والترفيهه وافلام المحبة والغرام انها نهاية بؤس الصحافة الصفراء وحسب.

ختم قرآني لا فيلكس استعماري

“اليساندرو دي مايغريت” عالم آثار ايطالي له ماله من استكشافات آثرية في أرض اقحاح العرب في يمن الاصالة وعبق التاريخ العريق والف كتاب بعنوان “ARABIA FELIX .” فيلكس العربية وترجمتها “العربية السعيدة” وهى موطن الملكة بلقيس ملكة سبأ وكذلك يفعلون وبختم القرآن الكريم واصحاب ثقافة التغريب وخريجي وخريجات معاهد السفارات الغربية من نبيل سبيع الى منى صفوان يحبذون المصطلحات الغربية.

ويتجاهلون آيات هدى الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم مملكة سبأ والملكة بلقيس لا موقع فيلكس العربية بالصحفية صفوان لتصحيف العقل والوعي العربي اليمني الاسلامي بموقع ممول بالدولار الامريكي وناطق بالعربي والهوى والعشق عبري يهودي صهيوني مثله مثل قنوات الفتنة والشقاق والعنصرية والتكفير والقائلة في شريطها الاخباري “الجيش الاسرائيلي” و”المليشيات الحوثية” وكأن العصابات الصهيونية الاجنبية الواردة من كال انحاء العالم و الغازية والمعتدية و الغاصبة لفلسطين العربية الاسلامية هم ابناء البلاد بينما الحوثي من ابناء البلاد هو ميليشيات وحوث هي مدينة يمنية فاضلة يا استاذة /منى صفوان الله يهديك.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

14صفر 1444هجرية

10سبتمبر 2022م